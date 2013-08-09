Полигон Нитка, от которого отказывается Россия, заинтересовал Индию и Китай

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил заместитель министра обороны Украины Владимир Можаровский.

Он отметил, что есть определенные трудности относительно дальнейшего использования этого полигона российской стороной, которая планирует завершить строительство подобного комплекса у себя уже в следующем году.

“Такая готовность России внесет определенные изменения в соглашение по использованию этого полигона, хотя официального отказа от его использования нет. И мы продолжаем обсуждать его использование на взаимовыгодных условиях. Но есть еще и другие страны, которые проявляют интерес к использованию полигона, — это Индия и Китай”, - сказал он.

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На уточняющий вопрос, есть ли уже какие-то договоренности с Индией и Китаем относительно использования полигона “Нитка”, заместитель министра ответил: “В рамках военно-технического сотрудничества эти вопросы затрагивались», но «на уровень конкретных договоренностей этот вопрос пока не вышел”.