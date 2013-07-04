Россия снова отказалась от крымского полигона НИТКА

Об ВВС Украина сообщили в министерстве иностранных дел Украины.

Наземный инженерно-технический комплекс авиации (НИТКА) был построен в начале 1980-х годов около курортного городка Саки на западе Крыма. Полигон, который имитирует подвижную палубу авианосца, предназначен для отработки техники взлета-посадки самолетов морской авиации.

Ранее Россия с некоторыми перерывами тренировала своих пилотов в Украине, а сейчас строит собственную тренировочную площадку в Красноярском крае.

Эксперты, опрошенные ВВС, расходятся во мнениях относительно того, понадобится ли украинский полигон другим, кроме России.

Источник ВВС Украина в украинском Минобороны рассказал, что Россия отказалась от тренировок, потому что не захотела платить дороже за аренду полигона.

Ранее СМИ сообщали, что Украина еще в прошлом году вроде повысила арендную ставку с 700 тысяч до 2 миллионов долларов в год, а Россия согласилась на новые условия.

Спикер МИДа Украины Василий Зварыч в комментарии ВВС Украина опроверг сообщения прессы о том, что между Россией и Украиной существуют споры о сумме арендной платы.

"В июне 2012 года российская сторона полностью рассчиталась за использование полигона в 2007 и 2010 годах", - сказал Зварыч. Сумма долга составляла 1 млн 373 тыс. долл. США.

"Сейчас вопрос долгосрочной аренды полигона российской стороной не стоит", - добавил представитель министерства, не уточнив сумму аренды.

В мае главнокомандующий ВМФ России Виктор Чирков заявил, что уже в следующем году его страна вообще может отказаться от использования украинского полигона, так как в городе Ейск в Краснодарском крае почти готов его аналог.

"Строительные работы в Ейске идут согласно плану, хорошо и качественно. Сейчас идет подготовка к наладочным работам. Я очень надеюсь, что тренажер введут в действие на рубеже 2013-2014 годов", - сказал Чирков РИА "Новости".

А в 2013 году, по его словам, российские летчики будут тренироваться непосредственно на борту единственного российского авианосца "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов".

Между тем в украинском МИДе говорят, что "на сегодня сторонами проводится плановая работа по использованию полигона в 2014 году" и идет подготовка к подписанию соответствующего соглашения.

Россия не успеет достроить полигон в Ейске до следующего года, а потому будет вынуждена тренироваться в Крыму на украинских условиях, считает руководитель исследовательских программ киевского Центра исследования армии, конверсии и разоружения Сергей Згурец.

"Два миллиона - не цена вопроса. Это для России карманные деньги. Это заявления, которые к экономике имеют отношение довольно косвенное", - говорит эксперт.

Згурец уверен, что если Россия все-таки достроит свой тренажер, крымский - придет в упадок.

"Еще минимум года три Россия будет тренироваться у нас. После этого, не думаю, что у украинского полигона большое будущее, потому что Индия и Китай будут строить свои", - сказал он.

Другой военный эксперт, директор севастопольского Центра содействия изучению геополитических проблем Сергей Кулик настроен более оптимистично.

По его мнению, украинский полигон еще довольно долго будет пользоваться спросом, ибо российский аналог заработает нескоро.

"Публичные заявления Чиркова - это средство политического давления на Украину. Надо учитывать, что специалисты, способные построить такой полигон, живут в основном в Украине", - говорит эксперт.

По его словам, даже после того, как российский полигон технически достроят, пуско-наладочные работы займут столько же времени, как строительство.

"И еще неизвестно, чем все это закончится", - говорит эксперт.

По словам Кулика, планы Индии и Китая относительно собственных полигонов еще более отдаленные.

Украина тем временем рассматривает возможность предоставлять свой учебный тренажер в аренду другим.

В апреле 2011 года тогдашний министр обороны Михаил Ежель заявлял, что полигоном интересуются Китай и Индия.

"Российская Сторона имеет приоритет в определении сроков использования полигона в своих интересах "

В марте этого года заместитель министра обороны Александр Олейник подтвердил желание Украины сдавать полигон в аренду другим странам, однако по согласованию с Россией.

По его словам, уже 12-16 августа Украина может провести в Киеве переговоры с Китаем об использовании тренажера. В эти дни в Украине состоится заседание украино-китайской двусторонней комиссии по военно-техническому сотрудничеству.

Россия пользовалась полигоном НИТКА на условиях соглашения с Украиной, подписанного в 1997 году.

В мае этого года правительство подало на ратификацию Верховной Раде изменения к настоящему Соглашению.

В них говорится о том, что другие страны могут пользоваться полигоном на основании отдельных договоренностей с Украиной, согласованных с российской стороной "в части определения сроков использования полигона, и без ущерба для этого Соглашения".

"При этом Российская Сторона имеет приоритет в определении сроков использования полигона в своих интересах", - говорится в законопроекте.

BBC Украина