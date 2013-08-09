Суд отказался показывать активистам депутатские декларации

Окружной административный суд Киева отказал в удовлетворении ходатайства директора Центра политических студий и аналитики Виктора Тарана к аппарату Верховной Рады по поводу не предоставления деклараций ряда народных депутатов.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение судья Арина Литвинова вынесла сегодня.

В частности, на сегодняшнем заседании суд рассмотрел полученные дополнительные доказательства по делу, в частности, скрин-шоты отправленных аппаратом ВР электронных писем на электронный адрес Центра политических студий.

Представитель аппарата ВР Юрий Долгов отметил, что предоставленные доказательства являются достаточными, но представитель истца Ольга Сушко заявила, что этого недостаточно. По ее мнению, отправленная на электронный адрес информация о декларациях народных депутатов Украины Арсения Яценюка, Виталия Кличко и других не является полной информацией относительно их деклараций о доходах за прошлый год.

После заседания суда Таран сообщил журналистам, что он будет обжаловать вынесенное сегодня решение суда.

“Мы будем однозначно обжаловать это решение, но оно показало, что в Украине верховенство права есть вот такое. Есть нормы, которые гарантируют доступ граждан к декларациям чиновников. Мне очень жаль, что граждане так и не получили информацию о доходах чиновников, которые они получили за прошлый год”, - сказал Таран.

Он отметил, что это свидетельствует о непрозрачности и непубличности. По его словам, его больше всего удивила ситуация, что не были получены декларации о доходах лидеров оппозиционных фракций Верховной Рады, которые, по информации аппарата ВР, не дали согласие на то, чтобы эта информация была обнародована для общественности.

“Суд не удовлетворил ходатайство, невзирая на то, что существуют отдельные нормы в законах. Чем страшно это решение: эти нормы закона начали действовать в этом году впервые, и в сущности мы сегодня создаем практику, каким образом чиновники будут отчитываться. И если в этом году у нас чиновники научатся не предоставлять информацию, если чиновники увидят, что это им будет сходить с рук, это значит, что в будущем году мы получим еще меньше деклараций”, - отметил Таран.