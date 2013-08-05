Активисты пытаются истребовать декларации нардепов через суд

Окружной административный суд Киева сегодня рассмотрит дело по иску директора Центра политических студий и аналитики, руководителя аналитической программы «Чесно» Виктора Тарана к аппарату Верховной Рады Украины.

Аппарат парламента отказался предоставить активистам декларации народных депутатов ВР и членов их семей, мотивируя отказ конфиденциальностью информации.

Согласно законам Украины «О доступе к публичной информации» и «Об основах предотвращения и противодействия коррупции» декларации депутатов не только должны предоставляться на запросы, но и подлежат публикации в официальных печатных изданиях, - отмечает Радио Свобода.

Депутаты должны были подать декларации в аппарат Верховной Рады до 1 апреля. В течение 30 дней после подачи декларации должны быть опубликованы в официальных изданиях парламента. По состоянию на 26 апреля движение «Чесно» нашло только 153 из 444 деклараций. 19 июля движение «Чесно» подал иск к аппарату парламента по поводу отказа в предоставлении деклараций на обращения активистов.