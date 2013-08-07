Власенко заявляет, что Высший спецсуд и ВСУ начали с Тимошенко «политическую игру»

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга заявил защитник Тимошенко Сергей Власенко.

Он напомнил, что 1 августа этого года защита экс-премьера подала ее заявление через Высший спецсуд в Верховный суд Украины относительно отмены политически мотивированного приговора по «газовому делу».

По его словам, Высший спецсуд имел три дня для того, чтобы установить, имеются ли недостатки в заявлении, или передать это дело на рассмотрение коллегии судей Высшего специализированного суда для решения вопроса, или передавать его в Верховный суд. Власенко отметил, что этот трехдневный срок истек в понедельник, а во вторник утром защитник Тимошенко Александр Плахотнюк позвонил в Высший спецсуд для того, чтобы выяснить, есть ли в жалобе недостатки, на что ему ответили, что таких недостатков нет, а также назвали номер жалобы и судью, и отметили, что нужно уже ожидать решения вопроса относительно передачи жалобы в Верховный суд.

Однако, по словам Власенко, кроме устного запроса, Плахотнюк подал еще и письменное заявление с просьбой информировать, есть ли в жалобе Тимошенко недостатки.

«Каким же было наше удивление, когда через 5 минут после передачи такого заявления Плахотнюку перезвонили и сказали, что в заявлении есть недостатки, но копию постановления мы вам не дадим, потому что отправили ее Тимошенко», - отметил он.

«Таким образом, на сегодняшний день Высший специализированный суд абсолютно незаконным способом препятствует Тимошенко в передаче ее жалобы в Верховный суд. Основная цель этих действий проста: они понимают, что не имеют другой модели поведения, кроме того, как передать жалобу в Верховный суд, а у Верховного суда нет другой модели, кроме того, как отменить незаконный приговор. Поэтому они предпринимают попытку играть в политические игры и хотят вручить это постановление Тимошенко в тот момент, когда у нее не будет защитников, чтобы она не успела устранить так называемые недостатки, и это предоставит им возможность вернуть жалобу без рассмотрения», - подчеркнул Власенко, добавив, что на данное время Тимошенко еще не получила никаких документов от Высшего специализированного суда.

Он также заверил, что никаких недостатков в заявлении относительно отмены приговора по «газовому делу» быть не может.

Власенко также информировал, что сегодня в Высший специализированный суд будет подано заявление от Тимошенко и ее защитников о том, что экс-премьер требует предоставить как можно скорее своим защитникам копию постановления об устранении недостатков, а также заявление с требованием предоставить возможность ознакомиться со всеми документами, которые имеются на сегодняшний день в Высшем специализированном суде по этому делу. По словам Власенко, такие заявления будут подаваться в Высший специализированный суд ежедневно.

«Если украинская власть будет продолжать совершать такие действия, то мы обратимся с соответствующим заявлением в Комитет министров совета Европы, который сегодня осуществляет надзор за исполнением решений Европейского суда по правам человека, и мы будем требовать, чтобы Комитет министров Совета Европы предоставил украинской власти обязательные к исполнению указания относительно исполнения решений Европейского суда по правам человека», - сказал Власенко, добавив, что если украинская власть не выполнит указания Комитета министров Совета Европы, то он вправе принять решение о применении санкций.

Справка УНИАН. Тимошенко в октябре 2011 года была осуждена к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году. С конца декабря 2011 года она отбывает срок в Качановской колонии в Харькове. С мая 2012 года из-за ухудшения здоровья Тимошенко находится на лечении в больнице «Укрзализныци» в Харькове.

30 апреля Европейский суд по правам человека признал незаконным, политически мотивированным и своевольным арест Тимошенко 5 августа 2011 года в рамках судебного разбирательства так называемого «газового дела».