Власенко заявляет, что Высший спецсуд и ВСУ начали с Тимошенко «политическую игру»

14:46, 07 августа 2013
Политика
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Высший специализированный суд Украины незаконно препятствует передаче в Верховный суд заявления экс-премьер-министра Юлии Тимошенко относительно отмены приговора по «газовому делу».

Власенко говорит, что жалобу Тимошенко незаконно задерживают

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга заявил защитник Тимошенко Сергей Власенко.

Он напомнил, что 1 августа этого года защита экс-премьера подала ее заявление через Высший спецсуд в Верховный суд Украины относительно отмены политически мотивированного приговора по «газовому делу».

По его словам, Высший спецсуд имел три дня для того, чтобы установить, имеются ли недостатки в заявлении, или передать это дело на рассмотрение коллегии судей Высшего специализированного суда для решения вопроса, или передавать его в Верховный суд. Власенко отметил, что этот трехдневный срок истек в понедельник, а во вторник утром защитник Тимошенко Александр Плахотнюк позвонил в Высший спецсуд для того, чтобы выяснить, есть ли в жалобе недостатки, на что ему ответили, что таких недостатков нет, а также назвали номер жалобы и судью, и отметили, что нужно уже ожидать решения вопроса относительно передачи жалобы в Верховный суд.

Однако, по словам Власенко, кроме устного запроса, Плахотнюк подал еще и письменное заявление с просьбой информировать, есть ли в жалобе Тимошенко недостатки.

«Каким же было наше удивление, когда через 5 минут после передачи такого заявления Плахотнюку перезвонили и сказали, что в заявлении есть недостатки, но копию постановления мы вам не дадим, потому что отправили ее Тимошенко», - отметил он.

«Таким образом, на сегодняшний день Высший специализированный суд абсолютно незаконным способом препятствует Тимошенко в передаче ее жалобы в Верховный суд. Основная цель этих действий проста: они понимают, что не имеют другой модели поведения, кроме того, как передать жалобу в Верховный суд, а у Верховного суда нет другой модели, кроме того, как отменить незаконный приговор. Поэтому они предпринимают попытку играть в политические игры и хотят вручить это постановление Тимошенко в тот момент, когда у нее не будет защитников, чтобы она не успела устранить так называемые недостатки, и это предоставит им возможность вернуть жалобу без рассмотрения», - подчеркнул Власенко, добавив, что на данное время Тимошенко еще не получила никаких документов от Высшего специализированного суда.

Он также заверил, что никаких недостатков в заявлении относительно отмены приговора по «газовому делу» быть не может.

Власенко также информировал, что сегодня в Высший специализированный суд будет подано заявление от Тимошенко и ее защитников о том, что экс-премьер требует предоставить как можно скорее своим защитникам копию постановления об устранении недостатков, а также заявление с требованием предоставить возможность ознакомиться со всеми документами, которые имеются на сегодняшний день в Высшем специализированном суде по этому делу. По словам Власенко, такие заявления будут подаваться в Высший специализированный суд ежедневно.

«Если украинская власть будет продолжать совершать такие действия, то мы обратимся с соответствующим заявлением в Комитет министров совета Европы, который сегодня осуществляет надзор за исполнением решений Европейского суда по правам человека, и мы будем требовать, чтобы Комитет министров Совета Европы предоставил украинской власти обязательные к исполнению указания относительно исполнения решений Европейского суда по правам человека», - сказал Власенко, добавив, что если украинская власть не выполнит указания Комитета министров Совета Европы, то он вправе принять решение о применении санкций.

Справка УНИАН. Тимошенко в октябре 2011 года была осуждена к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году. С конца декабря 2011 года она отбывает срок в Качановской колонии в Харькове. С мая 2012 года из-за ухудшения здоровья Тимошенко находится на лечении в больнице «Укрзализныци» в Харькове.

30 апреля Европейский суд по правам человека признал незаконным, политически мотивированным и своевольным арест Тимошенко 5 августа 2011 года в рамках судебного разбирательства так называемого «газового дела».

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