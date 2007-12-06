Партия регионов помиловала Добкина и Черновецкого

Партия регионов не будет поддерживать перевыборы мэров Киева и Харькова и введение императивного мандата.

Об этом заявил Радио "Свобода" Борис Колесников.

Данные законы входят в 12-ть первоочередных, которые намерена рассмотреть Коалиция демократических сил еще до избрания премьер-министра.

"Что касается императивного мандата, местного самоуправления, то мы свою позицию уже высказывали. Мы не можем вмешиваться в выборы. Если киевляне или харьковчане избрали мэра, то это их право, а не обязанность Верховной Рады", - сказал регионал.

"Что касается закона об императивном мандате – это не европейская норма, ее осудила Венецианская комиссия. По другим законам будем смотреть", – сказал Колесников.

Как известно, в парламенте зарегистрировали законопроект о создании временной следственной комиссии по расследованию фактов нарушения Конституции и законодательства мэром Харькова Михаилом Добкиным и секретарем горсовета Геннадием Кернесом.

Украинская правда