Ющенко дал понять Тимошенко, что за ним не заржавеет
13:10, 06 декабря 2007Политика
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Качиньский стал свидетелем
|Виктор Ющенко и Лех Качиньский во время официальной встречи в Киеве. 6 декабря
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сам Виктор ЮЩЕНКО заявил сегодня в Киеве на совместной пресс-конференции с Президентом Польши Лехом КАЧИНЬСКИМ.
В.ЮЩЕНКО отметил, что сразу, как получил представление от коалиции относительно назначения Юлии ТИМОШЕНКО на должность премьер-министра, подписал его и направил на рассмотрение парламента.
«Я заявлял и заявляю, что со стороны офиса Президента не будет ни единого часа задержки по формированию нового украинского правительства. Я этой дорогой иду», - сказал В.ЮЩЕНКО.
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