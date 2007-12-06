Ющенко дал понять Тимошенко, что за ним не заржавеет

Со стороны Президента Украины не будет задержки в вопросе формирования правительства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сам Виктор ЮЩЕНКО заявил сегодня в Киеве на совместной пресс-конференции с Президентом Польши Лехом КАЧИНЬСКИМ.

В.ЮЩЕНКО отметил, что сразу, как получил представление от коалиции относительно назначения Юлии ТИМОШЕНКО на должность премьер-министра, подписал его и направил на рассмотрение парламента.

«Я заявлял и заявляю, что со стороны офиса Президента не будет ни единого часа задержки по формированию нового украинского правительства. Я этой дорогой иду», - сказал В.ЮЩЕНКО.