Депутаты просят Черновецкого уточнить, чего именно они «хотят украсть»

Депутат Киевсовета, член фракции «Наша Украина» Дмитрий АНДРИЕВСКИЙ предложил пригласить Киевского городского председателя Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО прийти в сессионный зал Киевсовета и дать объяснение своей позиции по поводу деятельности столичных депутатов.

Как передает корреспондент УНИАН, такое заявление Д.АНДРИЕВСКИЙ озвучил сегодня, обращаясь на заседании сессии к секретарю Киевсовета Олеся ДОВГОГО.

Д.АНДРИЕВСКИЙ сказал: «Я предлагаю Леонида Михайловича пригласить в сессионный зал, чтобы он дал объяснение своей позиции, подтвердил фактами. Тем более, что такое заявление было сделано в присутствии главы государства, а это заявление о преступлении фактически требует от правоохранительных органов принять меры и провести серьезную проверку».

Депутат выразил убеждение в том, что хотя Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ и имеет представление о работе части депутатов Киевсовета, но распространять такое заявление на весь Киевсовет, это преувеличение и требует опровержения.

На это О.ДОВГИЙ сказал, что когда городской председатель будет в сессионном зале, ему можно будет задать вопрос и услышать на этот счет объяснение. Вместе с тем, он считает, что этого не стоит делать.

Как сообщал УНИАН, 5 декабря на совещании по вопросам местного самоуправления, проходившем в столице под председательством Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, Киевский городской председатель Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ предложил уменьшить количество депутатов столичного городского совета.

“120 депутатов в Киевсовете, и каждый хочет что-то украсть. Это проблема. Было 90. Мой предшественник сделал 120. А скоро будет тысяча. И все они живут харашо”, - сказал мэр столицы.

В то же время он добавил, что пошутил, а в действительности среди депутатов есть много порядочных, “и все, наверно, порядочные”, но все же их количество нужно немедленно уменьшить.

*** 8 декабря 2005 г. депутаты Киевского городского совета проголосовали за увеличение депутатского корпуса Киевсовета с 90 до 120 человек.