Евродепутат заявляет, что состояние Тимошенко стабилизировалось

Об этом заявила Зита Гурма, депутат Европарламента, заместитель главы конституционного комитета, сообщает РБК-Украина.

По ее словам, она провела часовую личную встречу с Тимошенко, на которой присутствовали еще двое европарламентариев. Представитель Европаламента отметила, что за время встречи Тимошенко ни словом не обмолвилась о том, что ей нужно лечение за рубежом.

«Об этом она вообще не упоминала, о возможности своего лечения за границей. Мы заметили, что она была в очень хорошей форме. Это был разговор без камер, мы очень хорошо поговорили. Она вообще ничего об этом не сказала. Ну и, конечно, мы поговорили с главным врачом отделения, и он сказал, что они, конечно, очень тщательно отслеживают ее состояние и если есть такая необходимость, вызывают немецких врачей. Но такая ситуация происходит раз в три недели, раз в шесть недель, то есть это говорит о том, что ее состояние достаточно стабильное», – отметила Зита Гурма.

Встреча с Тимошенко оставила у нее противоречивые чувства: «Я вот хотела бы лично знать – она вообще больна или не больна. Нужна ей операция или не нужна. Если с ней все в порядке, то она должна вернуться в колонию», – полагает евродепутат.

Также Гурма признала, что была шокирована, когда узнала, что на лечение украинского экс-премьера потрачено около 200 млн грн.

«Стоимость ее лечения за 8 лет составит больше, чем то, что, считается, она украла, когда подписывала договор по газу. Люди вообще знают, сколько она стоит налогоплательщикам здесь? Они знают, сколько стоит ее одежда в колонии? Это конечно был шок для меня. Но это также говорит о том, что за ней ведется особый уход», – заявила евродепутат. На уточняющий вопрос журналистов, какова именно точная сумма, Зита Гурма пообещала письменно предоставить такие данные. Она отметила, что указанные расходы включают визиты врачей из Канады и Германии, когда это требуется, и добавила, что такие огромные деньги можно было бы направить на лечение многих простых граждан.