Селянская партия просит Януковича защитить ее от уничтожения

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил председатель Селянской партии Зеновий Холоднюк.

В частности он сообщил, что 27 июля состоялся незаконный съезд.

“О подготовке проведения незаконного съезда Селянской партии Украины, и о подкупе председателей областных партийных организаций мне сообщили председатели областных партийных организаций Селянской партии Украины”, - сказал Холоднюк.

Он отметил, что об этих незаконных действиях организаторов съезда 27 июля написал обращение в Генеральную прокуратуру Украины, прокуратуру Житомирской и Черниговской областей.

Холоднюк отметил, что в соответствии с докладными записками председателей областных партийных организаций Селянской партии Украины, организатор съезда, который даже не является членом партии, лично приходил к председателям областных ячеек, и сказал, что он созывает съезд, и хочет, чтобы его избрали председателем партии и обещал заплатить большие деньги всем, кто придет на съезд партии и проголосует за снятие Холоднюка с должности председателя партии.

Также Холоднюк сообщил, что документы о проведении XII съезда партии, который состоялся еще 11 мая 2013 года, Государственной регистрационной службой до сих пор не приняты к сведению. Также он отметил, что подобная ситуация в партии уже была перед прошлыми парламентскими выборами.