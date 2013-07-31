Новый посол США в Украине принял присягу

Царемония состоялась в помещении Государственного департамента в Вашингтоне.

Новый посол США в Украине планирует приступить к своим обязанностям в ближайшем будущем, сообщает Голос Америки.

После церемонии присяги новый посол обратился со словами благодарности к присутствующим, среди которых были его жена, дети и родители.

Как сообщал УНИАН, в феврале этого года президент США Барак Обама объявил о своем намерении предложить кандидатуру Джеффри Пайетта как следующего посла США в Украине вместо господина Теффта, каденция которого завершается.

Дж. Пайетт - карьерный дипломат высшего эшелона дипломатической службы США, имеющий за плечами 22 года работы в Государственном департаменте, во время которой по большей части был сосредоточен на Азии и Латинской Америке.

Он женат на Мэри Пайетт и у него есть двое детей - Уильяма и Клэр. В июне Комитет по иностранным делам Сената США одобрил кандидатуру Джеффри Пайетта на должность посла США в Украине.

Ранее Пайетт пообещал, что в случае утверждения послом в Украине будет побуждать украинскую власть выполнить все условия ЕС для подписания Соглашения об ассоциации, включая решение "вопроса Тимошенко".