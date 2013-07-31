Новый посол США в Украине принял присягу
Джефри Пайетт принял присягу в должности посла Соединенных Штатов Америки в Украине.
Царемония состоялась в помещении Государственного департамента в Вашингтоне.
Новый посол США в Украине планирует приступить к своим обязанностям в ближайшем будущем, сообщает Голос Америки.
После церемонии присяги новый посол обратился со словами благодарности к присутствующим, среди которых были его жена, дети и родители.
Как сообщал УНИАН, в феврале этого года президент США Барак Обама объявил о своем намерении предложить кандидатуру Джеффри Пайетта как следующего посла США в Украине вместо господина Теффта, каденция которого завершается.
Дж. Пайетт - карьерный дипломат высшего эшелона дипломатической службы США, имеющий за плечами 22 года работы в Государственном департаменте, во время которой по большей части был сосредоточен на Азии и Латинской Америке.
Он женат на Мэри Пайетт и у него есть двое детей - Уильяма и Клэр. В июне Комитет по иностранным делам Сената США одобрил кандидатуру Джеффри Пайетта на должность посла США в Украине.
Ранее Пайетт пообещал, что в случае утверждения послом в Украине будет побуждать украинскую власть выполнить все условия ЕС для подписания Соглашения об ассоциации, включая решение "вопроса Тимошенко".