Следующий посол США изучает украинский язык по передачам жены Гонгадзе

В этом сам посол признался Мирославе Гонгадзе, по передачам которой он и учит украинский язык.

"Знакомлюсь с новым послом США в Украине, а он мне - ну наконец-то мы знакомимся лично, мы не знакомы, но я вас знаю давно, изучаю украинский по вашим программам. Приятно, должна сказать, быть полезной, в том числе и послам", - написала Гонгадзе в своем Facebook.

Как сообщал УНИАН, в феврале этого года президент США Барак Обама объявил о своем намерении предложить кандидатуру Джеффри Пайятта как следующего посла США в Украине вместо господина Теффта, каденция которого завершается.

Дж. Пайятт - карьерный дипломат высшего эшелона дипломатической службы США, имеющий за плечами 22 года работы в Государственном департаменте, во время которой по большей части сосредоточен на Азии и Латинской Америке. Он женат на Мэри Пайятт, у него двое детей - Уильям и Клэр.

В июне Комитет по иностранным делам Сената США одобрил кандидатуру Джеффри Пайятта на должность посла США в Украине.