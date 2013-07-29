Квасневский и Кокс прибыли в Украину

Руководители Мониторинговой миссии Европейского парламента в Украине, бывший президент Польши Александер Квасневский и бывший глава Европарламента Пэт Кокс прибыли в Украину с трехдневной миссией.

Об этом сообщает Польское радио.

Политики, от имени Европарламента, будут наблюдать за судебными разбирательствами против оппозиционных политиков, в том числе заключенной экс-премьера Юлии Тимошенко.

Справка УНИАН. В мае 2012 года Президент Европарламента Мартин Шульц и премьер-министр Украины Николай Азаров договорились о создании специальной Мониторинговой миссии Европарламента под руководством Кокса и Квасневского по наблюдению за рассмотрением дел экс-премьер-министра Юлии Тимошенко и экс-министра внутренних дел Юрия Луценко. Миссия Европарламента работает с июня 2012 года.

За период работы миссии состоялось несколько визитов Кокса и Квасневского в Украину, во время которых политики посещали Тимошенко в больнице, а также Менскую колонию, где встречались с Луценко.