Янукович и Путин примут участие в освящении колокольни
В воскресенье, 28 июля, Президенты Украины и Российской Федерации примут участие в освящении колокольни Святого равноапостольного князя Владимира на территории Национального заповедника «Херсонес Таврический».
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы Украинского государства.
Церемония освящения начнется в 09.00.
Аккредитацию проводит отдел по делам прессы и информации Севастопольской городской государственной администрации 27 июля до 14:00 по телефонам: +380 (50) 192-26-16 +380 (692) 54-23-56.
Как сообщал УНИАН, Путин 27-28 июля будет находиться в Украине с рабочим визитом, приуроченным к юбилейным мероприятиям в рамках масштабной программы празднования 1025-летия крещения Руси.
27 июля Путин присоединится к праздничному молебну на Владимирской горке в Киеве и посетит Киево-Печерскую лавру.
Также в рамках визита состоятся переговоры Путина и Януковича, в ходе которых предусматривается обсудить основные темы двустороннего сотрудничества.
28 июля Президент России и Президент Украины прибудут в Севастополь для участия в торжествах, посвященных Дню Военно-морского флота.