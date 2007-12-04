Яценюк передаст Ющенко предложение по кандидатуре на пост премьера

В среду коалиция передаст Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО предложение по кандидатуре на должность премьер-министра Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО.

По ее словам, в среду председатель Верховной Рады Арсений ЯЦЕНЮК должен передать Президенту соответствующее представление.

Ю.ТИМОШЕНКО считает, что оптимальный срок для формирования правительства - две недели. В частности, Президент, в соответствии с Конституцией, имеет определенное время для рассмотрения кандидатуры и принятия решения.

За это время, заметила Ю.ТИМОШЕНКО, парламент будет принимать ряд законопроектов, которые БЮТ и “Наша Украина – Народная самооборона” договаривались принять.