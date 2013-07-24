Прокуроров на местах сориентировали на защиту прав журналистов

Прокуратуры на местах должны усилить надзор за соблюдением законодательства в сфере защиты прав журналистов.

О таком поручении Генеральной прокуратуры сообщили УНИАН в Комитете оперативного реагирования на инциденты при участии СМИ, который действует при Межведомственной рабочей группе по анализу состояния соблюдения законодательства о свободе слова и защите прав журналистов.

В частности, во исполнение поручения Президента Украины "Об обеспечении соблюдения законов по вопросам свободы слова и недопущении вмешательства в профессиональную деятельность журналистов" от 1 июля 2013 года Генеральной прокуратурой Украины дополнительно сориентированы подчиненные прокуроры усилить надзор в этом направлении.

В отчете Генеральной прокуратуры отмечено, что ведомство активно участвует в деятельности Межведомственной рабочей группы.

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"В результате обращений Межведомственной рабочей группы прокурорскими проверками установлены нарушения органами местного самоуправления прав редакций коммунальных СМИ, внесен ряд представлений с требованием отменить незаконные решения", - говорится в отчете.

Во исполнение поручения Президента Украины Генеральной прокуратурой также дополнительно сосредоточено внимание прокуроров как на защите прав журналистов, так и на соблюдении органами государственной власти и органами местного самоуправления требований Закона Украины "О печатных средствах массовой информации (прессе) в Украине", а также на расследовании уголовных производств этой категории.