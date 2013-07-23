В жестоком избиении журналиста коллеги подозревают гаишников и Беркут (видео)

В тот же день неизвестные совершили нападение на еще одного активного участника движения против произвола ГАИ, говорится в сюжете ТСН.

Второй пострадавший отделался скорее испугом, а вот первый - Олег Богданов - после избиения попал в больницу с тяжелыми травмами. Сейчас Олег находится в отделении челюстно-лицевой хирургии с переломами верхней челюсти и носа и сотрясением мозга. Он с трудом может раскрыть губы и рассказать, что произошло.

На него напали, когда он возвращался со станции технического обслуживания. В подъезде его дома к Олегу подошли двое в спортивных костюмах и без лишних слов нанесли первый удар. Он бросился бежать. "Они меня догоняют, бьют подсечку и начинают добивать ногами. Ногами били по печени и по тем местам, которые можно сломать", - рассказал Олег Богданов.

Врачи говорят, что на реабилитацию мужчины понадобится не меньше месяца.

Друзья и коллеги активиста "Дорожного контроля" уверены, что нападение на Олега - это месть за сбор материалов против сотрудников ГАИ и спецподразделения "Беркут".

"У нас информационная война. А с другой стороны - это физическая война. Это, вы видите, поджоги машин, избиения по всей Украине", - сообщил Сергей Королев, активист "Дорожного контроля".

Олег Богданов еще в прошлом году начал получать на телефон сообщения с угрозами и предупреждениями прекратить свою деятельность. Когда он отказался, ему сожгли машину, а теперь избили.

В милиции обвинения в том, что к нападениям могут быть причастны правоохранители не комментируют. Говорят только, что расследование продолжается. Сейчас дело квалифицируют как хулиганство и умышленное нанесение телесных повреждений.