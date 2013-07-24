Турчинов: Партия регионов проигнорировала инициативу внеочередной сессии ВР

Все три фракции оппозиции подтвердили свою готовность собраться и подписывать соответствующие подписные листы, между тем правящая партия проигнорировала эту инициативу. Об этом в интервью «5 каналу» сообщил первый заместитель председателя партии «Батькивщина» Александр Турчинов.

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«Для нас принципиально важным является подписание ассоциации, и европейская интеграция нашей страны, но для выполнения нашего плана нужно принять соответствующие законы, освободить политических заключенных, в первую очередь освободить Ю.В. Тимошенко и мы заявили, еще во время сессионных заседаний, что готовы продолжить работу на любое время для того, чтобы принять те законы, на которых настаивает европейское сообщество. Мы сделали такое заявление, но не получили поддержки. После этого мы внесли предложение о проведении внеочередной сессии и все три фракции подтвердили свою готовность собираться и подписывать соответствующие подписные листы. Но нам необходима внеочередная сессия не как PR акция, нам необходимо большинство голосов, но прошло время и не было подтверждено по готовности голосовать власти и фракции ПР, в частности, тех законов на которых настаивает ЕС мы не получили, поэтому пока не будет большинства голосов собирать парламент в любое время нет смысла », заявил Турчинов.