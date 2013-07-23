Турчинов: Януковичу не удастся избежать проблем с Тимошенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время интервью в эфире "5 канала" сказал председатель Центрального штаба партии ВО "Батькивщина", народный депутат Украины Александр Турчинов, отвечая на вопрос, согласится ли Президент Украины Виктор Янукович на выезд Тимошенко на лечение за границу.

«Общая позиция всех цивилизованных стран в европейских, в первую очередь, и США свидетельствует о том, что не удастся Януковичу избежать этой проблемы», - убежден депутат.

Он отметил, что речь идет не просто о лечении Тимошенко, но и ее полной юридической и политической реабилитацию, а также участие в президентской избирательной кампании.

То же время, на вопрос о возвращении Тимошенко в Украину после возможного отъезда на лечение Турчинов отметил, что для этого в стране должна произойти демократизация власти и «снова начать действовать Конституция».

«Тогда любой честный человек сможет плодотворно, эффективно работать на благо своей Родины, не только Юлия Владимировна», - сказал он.

На уточняющий вопрос, 2015-й год, когда должны состояться президентские выборы, может стать поводом для таких изменений, Турчинов высказал мнение, что это могло бы произойти и раньше.