На Яценюка у коалиции голосов хватит?

Демократическая коалиция официально выдвинула на должность председателя Верховной Рады Украины кандидатуру Арсения ЯЦЕНЮКА.

Как передает корреспондент УНИАН, это произошло во время рассмотрения вопроса об избрании председателя ВР. Как отметил лидер фракции НУ-НС Вячеслав КИРИЛЕНКО, кандидатура А.ЯЦЕНЮКА выдвигается на основании совместного и согласованного решения фракций БЮТ и НУ-НС.

Народный депутат, член фракции «Наша Украина – Народная самоборона» Роман ЗВАРИЧ заверяет, что коалиция имеет достаточное количество голосов для того, чтобы избрать Арсения ЯЦЕНЮКА председателем Верховной Рады даже без пакетного голосования.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Р.ЗВАРИЧ заявил сегодня в интервью журналистам.

Он отметил, что в случае отказа фракции КПУ вносить свою кандидатуру на должность первого заместителя председателя ВР, голосование может состояться отдельно за избрание каждого из трех руководителей парламента.

В то же время Р.ЗВАРИЧ отметил, что подавляющее количество депутатов от коалиции в этом случае будет трудно убедить в необходимости предоставления руководящих должностей представителям оппозиции. «Может так случиться, что должность первого вице-спикера парламента вообще останется вакантной», - сказал он.

При этом Р.ЗВАРИЧ отметил, что в любом случае «коалиция имеет 228 голосов для избрания ЯЦЕНЮКА председателем ВР».