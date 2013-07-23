В ПР думают, что потребность в общественном телевидении «равна нулю»

Народный депутат, заместитель председателя парламентской фракции Партии регионов, первый заместитель председатель Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова и информации Елена Бондаренко считает, что при столь огромном выборе средств массовой информации нужда в общественном телевидении практически равна нулю.

Об этом сообщает сайт Партии регионов.

«В этом вопросе я являюсь большим скептиком. Пока мы обсуждаем то, каким должно быть общественное телевидение в Украине, в других странах, имеющих больший опыт демократического устройства, чем мы, общественные телевидение и радиовещание приходят в упадок. И этому есть простое объяснение: при столь огромном выборе различных средств массовой информации нужда в общественном телевидении практически равна нулю», - отметила политик.

«С другой стороны, я не могу сказать, что оно совсем не нужно. Общественное телевидение имеет своих зрителей, которые найдутся и в Украине. Но, по рейтингам, украинское общественное телевидение всегда будет проигрывать таким каналам как «Интер» и ТРК «Украина», - добавила она.

По ее словам, в обществе не сложилось единое мнение по поводу того, кто должен содержать общественное телевидение. «На мой взгляд, делать это должно общество. Причем не из бюджета, а посредством абонентской платы. Но общество желанием платить не горит и в большинстве к общественному телевидению равнодушно», - подчеркнула Бондаренко.

«Второй аспект заключается в том, каким образом должен формироваться наблюдательный совет. Позиция Кабинета министров Украины и моих коллег-однопартийцев заключается в том, что он должен формироваться из представителей общественных организаций различной направленности. Что касается взглядов наших коллег-оппозиционеров, они несколько странные. Предлагается создавать наблюдательный совет из политиков и чиновников, что противоречит сути общественного телевидения. Только получив однозначный ответ на два этих вопроса, мы сможем сформировать общественное телевидение. Но как эксперт могу сказать, что в его успешность и рейтинговость я не верю», - подытожила Бондаренко.

Как сообщал УНИАН, 3 июля с. г. Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении правительственный проект закона об общественном телевидении и радиовещании Украины.

За соответствующее решение проголосовали 353 народных депутатов из 410 зарегистрированных в сессионном зале.

Как отмечается в объяснительной записке, Резолюцией Парламентской Ассамблеи Совета Европы «О выполнении обязанностей и обязательств Украиной» от 5 октября 2005 года № 1466 Парламентская Ассамблея призвала органы власть Украины превратить государственные телерадиокомпании в каналы общественного вещания согласно соответствующим стандартам Совета Европы.

Так, проект Закона Украины «Об Общественном телевидении и радиовещании Украины» был разработан с целью реализации Концепции создания и деятельности Национальной общественной телерадиокомпании Украины, утвержденной Общественным гуманитарным советом при Президенте Украины.

Законопроектом предусмотрено создать юридическое лицо публичного права - «Национальную общественную телерадиокомпанию Украины».

Также определяется, что финансирование НОТУ осуществляется за счет средств государственного бюджета Украины на протяжении четырех лет со дня вступления в силу данного закона. После завершения отмеченного периода НОТУ может финансироваться за счет абонентной платы, которая платится за услуги НОТУ в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины; продажи собственной теле- и радиопродукции; государственного заказа (не более чем 20 процентов общего объема вещания НОТУ); добровольных и благотворительных взносов, пожертвований физических и юридических лиц, кроме анонимных; других поступлений.