Сегодня будут судить организатора Врадиевского шествия

О суде над Василием Любарцом на своей странице в Facebook сообщил координатор гражданского движения «Общее дело» Александр Данилюк.

Организатора Врадиевской ходы обвиняют в нарушении правил проведения мирных собраний, пишет Радио Свобода.

Как сообщал УНИАН, поздно вечером 18 июля милиция разогнала митинг, который проводили жители пгт Врадиевка, где в ночь на 27 июня сотрудники милиции изнасиловали женщину. Также к митингующим присоединились столичные общественные активисты. Участники акции установили палатки.

Вечером 18 июля милиция начала сносить эти палатки. Людей били, выхватывали из толпы по одному. Минимум трое журналистов «5-го канала» пострадали во время разгона митинга.

19 июля на пресс-конференции начальник ГУ МВД в г. Киеве Валерий Коряк сообщил, что бойцы спецподразделения милиции «Беркут» во время сноса палаток участников акции протеста из Врадиевки не нарушали инструкции.