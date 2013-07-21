Участники Врадиевского шествия намерены снова установить палатки на Майдане

Участники Врадиевского шествия намерены в следующую субботу, 27 июля, снова установить палатки на Майдане Незалежности в Киеве и восстановить ночные дежурства.

Об этом заявил организатор акции Василий Любарец, сообщает «5-й канал».

”27 июля в полдень мы снова выходим на Майдан, и там, конечно, будет митинг, и мы ставим палатки бессрочно на Майдане. То есть уже ночевать не будем за пределами Майдана”, - сказал он.

Сейчас идет сбор подписей граждан, которые также недовольны действиями милиции, - их собрали около 200. Оставаться вблизи Стелы Независимости несколько десятков человек собираются до 22.00, а завтра намерены вернуться.

По теме: Одному из врадиевских активистов приписывают криминал

«5-му каналу» в пресс-службе столичной милиции сообщили, что правоохранители не будут разгонять акцию протеста, однако отметили, что вмешаются, если митингующие начнут нарушать законы.

Как сообщал УНИАН, поздно вечером 18 июля милиция разогнала митинг, который проводили жители пгт Врадиевка, где в ночь на 27 июня сотрудники милиции изнасиловали женщину. Также к митингующим присоединились столичные общественные активисты.

Участники акции установили палатки. Вечером 18 июля милиция начала сносить эти палатки. Людей били, выхватывали из толпы по одному. Минимум трое журналистов «5-го канала» пострадали во время разгона митинга.

19 июля на пресс-конференции начальник ГУ МВД в г. Киеве Валерий Коряк сообщил, что бойцы спецподразделения милиции «Беркут» во время сноса палаток участников акции протеста из Врадиевки не нарушали инструкции.