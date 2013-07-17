Яценюка возмущает принуждение к ТС - он призывает россиян к переговорам

Намерения российских правительств повысить пошлины на ввоз украинского шоколада, сахара, флоат-стекла, угля и вчерашнее заявление российского премьер-министра Дмитрия Медведева об отказе в применении квот на поставки украинских труб в РФ являются ничем иным, как активизацией торговой войны между двумя странами, которая длится уже несколько лет.

Об этом говорится в переданном агентству УНИАН заявлении председателя политсовета ВО «Батькивщина», председателя фракции «Батькивщина» Арсения Яценюка.

Яценюк считает, что «такие действия российской стороны противоречат базовым положениям Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией (так называемому Большому договору), в частности, его 13-й статье, в которой «высокие договаривающиеся стороны развивают равноправное и взаимовыгодное сотрудничество в экономике, воздерживаются от действий, которые могут причинить экономической ущерб друг другу».

Яценюк отмечает, что введение новых ограничений, которые ухудшают условия поставки украинской продукции на российский рынок, идет вразрез с положениями Соглашения о свободной торговле в рамках СНГ, ратифицированного в прошлом году, а также с базовыми требованиями и основными принципами Всемирной торговой организации, членами которой являются как Украина, так и Россия.

«Фактически это принуждение, как сегодня любят говорить россияне, к вступлению в Таможенный союз. Но это не агитация, а скорее контрагитация. Такими действиями Россия лишь настраивает украинских граждан против такой контрпродуктивной политики», - считает он.

По словам Яценюка, «Украина сделала свой стратегический и цивилизационной выбор, закрепила законодательно курс на европейскую интеграцию и получила соответствующий политический мандат у избирателей». «Все это должно завершиться подписанием Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом на ноябрьском саммите «Восточного партнерства» в Вильнюсе», - заметил Яценюк.

Председатель политсовета «Батькивщина» призвал российских партнеров сесть за стол переговоров, чтобы, «осознав новые геополитические реалии, строить наши отношения с учетом новых обстоятельств и совершенного факта: а именно – ключевым выбором Украины является ее европейская интеграция».