Работы по созданию коалиции осталось на 45 минут

Представитель Социалистической партии Украины Иосиф ВИНСКИЙ не исключает, что Коалиция демократических сил может быть создана уже сегодня.

Об этом он заявил сегодня журналистам перед началом очередного раунда коалиционных переговоров в рамках СПУ, БЮТ и “Нашей Украины”.

Вместе с тем, как сказал И.ВИНСКИЙ, он не удивится, если завтра будет объявлено о коалиции между Партией регионов и «Нашей Украиной».

«Немножко абсурднее выглядит ситуация, когда ведутся переговоры параллельно с двумя силами, противоположными по содержанию, но это вопрос к «Нашей Украине». Мы имеем собственную позицию и отстаиваем ее независимо от того, как там развивается ситуация с “регионами», - сказал И.ВИНСКИЙ, добавив, что знает, что документы готовы как в Партии регионов, так и у социалистов с БЮТ.

На вопрос, правда ли, что все зависит от того, с кем подпишет соглашение «Наша Украина» - с БЮТ и СПУ или с Партией регионов, И.ВИНСКИЙ ответил: «Выглядит так».

И.ВИНСКИЙ подчеркнул, что сегодня осталось работы приблизительно на 45 минут. В частности, осталось определить, какая конкретно партия будет отвечать за ту или иную должность. Он напомнил, что принцип уже давно определен: сила, которая набрала больше всего голосов на выборах среди членов коалиции выбирает первую должность – премьер-министр, потом, соответственно, идет должность председателя Верховной Рады Украины, потом - должность первого вице-премьера. И.ВИНСКИЙ отметил, что в случае, если какая-то политическая сила откажется от той или иной должности, сфера ответственности переходит к следующей. Он отметил, что никаких фамилий в соглашении не определяется.

В перечень должностей, которые будут распределяться, входят должности в правительстве и комитетах Верховной Рады Украины. Вместе с тем должности первых заместителей председателей комитетов Верховной Рады Украины планируется отдать оппозиции, сказал И.ВИНСКИЙ. Он также отрицал, что существуют разногласия во взглядах на назначение министра внутренних дел. По его словам, эта должность должна распределяться коалицией в рамках квот.

Отвечая на вопрос, что может помешать сегодня определить принцип распределения должностей между политическими силами, И.ВИНСКИЙ пошутил: «Это помещение. Здесь аура может быть не достаточно позитивной».

Говоря о самом тексте коалиционного соглашения, И.ВИНСКИЙ отметил, что практически все вопросы согласованы.

И.ВИНСКИЙ подтвердил, что коалиция согласовала пункт, в соответствии с которым, вопрос вступления в НАТО будет решаться путем всеукраинского референдума. Вместе с тем он отметил, что «Наша Украина» требует от СПУ поддержки законопроектов, направленных на вступление в НАТО, что является недопустимым для СПУ.

Также есть несколько технических несогласованных вопросов, которые есть в протоколе разногласий, сказал представитель СПУ.

В свою очередь лидер СПУ Александр МОРОЗ в интервью журналистам выразил надежду, что с Коалицией демократических сил «все будет в порядке. Коалиция будет все равно. Или такая, или такая».

Говоря о том, какой именно будет коалиция, А.МОРОЗ отметил, что многое зависит от того, на что настроена «Наша Украина» после сегодняшней встречи у Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО. Он рассказал, что сегодня представители «Нашей Украины» (премьер-министр Юрий ЕХАНУРОВ – УНИАН) имели встречу с Президентом, но с социалистами и БЮТ Президент не встречался. «Возможно, Президент убедился в том, что-то, что мы предлагаем, абсолютно логично, и сразу согласился», - допустил А.МОРОЗ.

Сегодня, по его словам, будет окончательно согласовываться протокол разногласий, где практически все принципиальные вопросы уже сняты, и будет соглашаться текстовая часть коалиционного соглашения. Поскольку, по словам А.МОРОЗА, в последнем варианте есть некоторые записи, которые не были предусмотрены раньше и существенно изменяющие подходы к важным вещам. В то же время он не уточнил о чем именно идет речь. Он убежден, что сейчас после встречи “тройки” будет все понятно, и пообещал проинформировать прессу о результатах встречи.