Италия отказала Украине в экстрадиции конкурента Засухи

Апелляционный суд Милана отказал Украине в экстрадиции оппозиционного кандидата в депутаты по 94 «проблемному» округу Виктора Романюка.

Об этом "Украинской правде" сообщил сам Романюк.

"Viva Italia! Апелляционный суд Милана отказал в моей экстрадиции!.. Суд не увидел преступления в тех документах, которые предоставила ГПУ", - сообщил он.

"Он признал дела против меня политически мотивированными, и в тех документах, которые предоставила ГПУ, суд пришел к выводу, что вообще нет никакого преступления! То есть он подтвердил, что все абсолютно сфальсифицировано", - отметил Романюк.

Оппозиционер также объяснил, что теперь будет ждать назначения выборов по 94 округу, где собирается баллотироваться. Также он ожидает рассмотрения его жалобы о непризнании его победы на выборах 28 октября в Европейском суде по правам человека.

Как известно, оппозиционер Романюк баллотировался по 94 округу в Обухове и конкурировал с "регионалкой" Татьяной Засухой. Он победил с преимуществом в 10 тысяч голосов.

Однако жена экс-губернатора Киевщины путем судов заставила ОИК не учесть тысяч голосов избирателей, отдав победу обладательнице Ковалевки.

В ЦИК решили не устанавливать результаты выборов.

Романюк был вынужден выехать за границу из-за давления на него и его предприятие, - отмечает УП.