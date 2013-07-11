Конкурент Засухи по «проблемному» округу не будет просить политубежища

Кандидат в депутаты от оппозиции по 94 «проблемному» округу Виктор Романюк не собирается просить Италию о политическом убежище.

Об этом он заявил в комментарии "Украинской правде".

"Нет я не просил об убежище, в СМИ видимо немного напутали. Вчера речь вообще не шла о политическом убежище", - сказал он.

"Речь шла об избирательной кампании. Я сказал, что если закроют уголовные дела в Украине, я буду вести избирательную кампанию в Украине, если нет - то из Италии", - сказал он.

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По закону, если Романюк обратится к Италии с просьбой о политическом убежище, он не сможет баллотироваться в Украине.

На днях суд Италии на днях должен обнародовать решение по вопросу экстрадиции Романюка.

Когда нынешний депутат от Батькивщины Арсен Аваков был в такой же ситуации в Италии, он также не просил об убежище из тех же соображений, - отмечает УП.

Италия тогда отказалась выдавать его Украине. Поэтому во время избирательной кампании он жил в Италии, а вернулся в Украину, получив депутатскую неприкосновенность.