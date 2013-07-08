Протестующие из Врадиевки дошли до Первомайска

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «УДАР», народный депутат от этой политсилы Сергей Каплин сказал: «Сейчас мы находимся возле городского управления внутренних дел. К нам вышло руководство управления, они сделали замечание, что не было предупреждения о мероприятии. Начали подходить местные жители – уже примерно 50 человек. Люди подходят, подписываются под нашим обращением к руководству милиции, в котором изложены наши основные требования - переаттестация правоохранительных органов под пристальным контролем общественности и отставка руководителя МВД Захарченко”.

По словам Каплина, в ближайшее время ход отправится дальше по маршруту.

Он рассказал, что в этой акции против произвола милиции принимают участие преимущественно мужчины среднего возраста. “Ночуем у небезразличных местных жителей, которые поддерживают наш ход. Атмосфера царит патриотическая. Люди искренне желают одолеть режим, установить справедливость и быть защищенными от произвола правоохранителей. Они приглашают присоединяться к акции других граждан и агитируют за преобразования в государстве”, - сказал Каплин.

Как сообщал УНИАН, жители Врадиевки Николаевской области 7 июля отправились пешим ходом в Киев, где намерены требовать отстранения Захарченко от должности министра внутренних дел Украины. Участники хода планируют 18 июля в Киеве на Майдане Незалежности начать бессрочную акцию протеста.