СМИ: Губернатор говорит, что Янукович учит стихи Киплинга

Во вторник Президент Украины отметит свой 63-й день рождения на госдаче «Заря» возле поселка Форос в Крыму ( бывшая летняя резиденция Михаила Горбачева). Об этом пишет газета "Вести"

В этом году поздравить гаранта собирается чуть ли не половина Верховной Рады и весь губернаторский состав. «На день рождения такого ранга не приглашают. Депутаты между собой договариваются, у кого есть желание и возможность полететь. Будет очень большая делегация. Не только из нашей фракции. Из Компартии будут люди, мажоритарщики, оппозиционеры. Сбрасываемся все вместе на подарок… Один-два человека говорят тост, выпиваем по стакану шампанского и расходимся», — поделился депутат-регионал Виктор Тихонов. Для депутатов из Киева заказан чартерный рейс в Бельбек. Оплатить его должны из партийной кассы.

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Фракция ПР Януковичу приготовила «символический подарок» — историческую книгу о православной Руси (в конце июля —1025-летие Крещения Руси). Экс-губернатор Винничины, регионал Николай Джига, как правило, поздравляет Януковича в телефонном режиме, но уже приготовил отдельный подарок президенту. «При встрече подарю сборник стихов Расула Гамзатова. Открыл для себя Редьярда Киплинга. Янукович тоже их полюбил и учит стихи Киплинга. Это тренирует память. Поэтому подарю ему несколько сборников», — поведал Джига.

Анна Герман в прошлом году написала гимн президента и преподнесла ветку лавра. В этом — обещает опять удивить именинника своим стихом. «Что-то напишу. Но у меня это бывает в последний день», — сказала Герман. Полетит она в Крым вместе с командой главы Администрации президента Сергея Левочкина.

Организацией поздравления от губернаторов занимается глава Киевской ОГА Анатолий Присяжнюк. По словам одного из губернаторов, в этом году президенту, скорее всего, вручат картину. Перед поздравлением Януковича губернаторы проведут заседание под руководством премьера в Ливадии.