В день рождения Януковича возле Межигорья состоится митинг

Об этом сообщает Украинская Правда со ссылкой на пресс-службу организации "Наступ".

"9 июля 2013 начнется акция в защиту матери и шестерых детей, которых 11 июля чиновники выбросят жить на улицу. Активисты ВО "Свобода", ПП "УДАР", Всеукраинского женского движения "За свободную Украину" и представители других общественных объединений имеют намерены пикетировать частную резиденцию президента", - говорится в анонсе.

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Согласно информации, пикетчики собираются подарить Януковичу цветы и торт, "чем планируют привлечь внимание к проблеме детей, которых выселяют из собственного жилья".

"В 9:00 митинг начнется под стенами Генеральной прокуратуры Украины, в 11:00 перенесется под резиденцию Януковича в Новые Петровцы (Межигорье)", - говорится в сообщении.