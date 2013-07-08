Главное за день: обзор топ-новостей

На выборах в Севастополе победил миллиардер

На промежуточных выборах в Верховную Раду в 224 округе в Севастополе победил миллиардер Вадим Новинский. Новинский набрал 53,41%, коммунист Василий Пархоменко - 32,19%, самовыдвиженец Василий Зеленчук - 6,42% и единый кандидат от оппозиции Дмитрий Белоцерковец - 3,35%.

Мега-катастрофа в Канаде: погибших пятеро, пропавших без вести - десятки (видео)

В канадской провинции Квебек продолжается расследование обстоятельств крупной железнодорожной катастрофы, в которой взорвались цистерны с нефтью. По последним подтвержденным данным, погибших - пятеро.

Золотовалютные резервы Украины упали до минимума за 6 лет

До такого низкого уровня резервы не опускались ни разу с апреля 2007 года, когда они составили $ 23,48 млрд. Размер валютных резервов теперь значительно ниже, чем даже в начале финансового кризиса - на 1 сентября 2008 Украина накопила $ 38,06 млрд. При этом сейчас в структуре валютных сбережений находится $ 6,4 млрд, которые государство должно вернуть МВФ. Собственные средства Украины составляют всего $ 16,7 млрд.

СМИ: В результате штурма штаб-квартиры гвардии в Каире погибли 70 человек

Группа вооруженных людей напала рано утром в понедельник на штаб-квартиру республиканской гвардии в Каире. В ответ военные также применили оружие. Задержаны около 200 участников беспорядков. По словам очевидцев, нападавшие до сих пор скрываются в расположенных неподалеку мечетях и жилых домах. Религиозная группировка "Братья-мусульмане", которое поддерживает отстраненного от власти экс-президента Египта Мохаммеда Мурси, призвала народ страны к восстанию против военной власти.

Прокуратура расследует смертельное избиение регионала - есть один задержанный

В Донецкой области прокуратура проводит расследование по факту нападения на депутата райсовета от Партии регионов Александра Аксенова, которое привело к его смерти. Напомним, в одном из поселков Константиновского района произошло нападение на депутата районного совета. В результате драки, которая возникла между представителем власти и пятью неизвестными, мужчина 1964 года рождения получил смертельные травмы, от которых скончался в местной больнице. Повреждения различной степени тяжести получили также двое родственников погибшего.

ВАСУ отказался открывать «газовое» дело против Ющенко

Высший админсуд Украины отказался открывать дело по иску к экс-президенту Виктору Ющенко по его вмешательству в ход газовых переговоров с Россией и выдаче директив главе "Нафтогаза".

ВОЗ созывает чрезвычайный комитет из-за нового вируса MERS

Объявление ВОЗ прозвучало на фоне беспокойства ученых и медиков 79 случаями заболевания и 42 смертями, вызванными ближневосточным респираторным синдромом (MERS). Исследователи считают, что MERS передался человеку от животных, но доказательств пока нет. Они также пока не понимают, как распространяется заболевание, как оно инфицирует жертв и может ли человек быть носителем вируса, при этом не болея.