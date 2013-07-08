Прокуратура расследует смертельное избиение регионала - есть один задержанный

В Донецкой области прокуратура проводит расследование по факту нападения на депутата райсовета от Партии регионов Александра Аксенова, повлекшего его смерть.

Как сообщили УНИАН сегодня в пресс-службе прокуратуры Донецкой области, правоохранителями было установлено, что в одном из поселков Константиновского района произошло нападение на депутата районного совета. В результате драки, которая возникла между представителем власти и пятью неизвестными, мужчина 1964 года рождения получил смертельные травмы, от которых скончался в местной больнице. Повреждения различной степени тяжести получили также двое родственников погибшего.

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Данные по этому факту были занесены в Единый реестр досудебных расследований с предварительной квалификацией по ч.2 ст. 121 УК Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение). Расследование поручено следственному отделу Константиновской милиции. Прокуратура осуществляет процессуальное руководство ходом расследования этого преступления.

По подозрению в совершении указанного правонарушения органами милиции уже задержан ранее судимый местный житель 1981 года рождения. Проводится розыск других участников событий.

Как сообщал УНИАН, в Донецкой области неизвестные смертельно избили депутата районного совета от Партии регионов Александра Аксенова. Об этом газете «Вести» сообщил начальник Константиновского городского отдела милиции Виталий Колупай.

В то же время, как сообщает сайт константиновской газеты ”Провинция”, в субботу вечером около 18:30, Аксенов вместе с родственниками перегородили на тракторе дорогу ”крутым донецким ребятам”. После чего те вышли из машины и побили Аксенова.

По некоторым данным, ”донецких” было шестеро и они были под хмельком. Однако, кто они - неизвестно.

Аксенов также занимался аграрным бизнесом - возглавлял сельскохозяйственное предприятие ”АКС” (торговля зерновыми).