Братья-мусульмане призвали египтян к восстанию против военных

"Братья-мусульмане" также призвали международное сообщество вмешаться в набирающий обороты конфликт и остановить "резню", сообщает Аль-Джазира.

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Партия свободы и справедливости (политическое крыло религиозного движения) призывает "восстать великий народ Египта против тех, кто пытается с танками похитить его революцию".

Партия также призвала "международное сообщество и международные группы и всех свободных людей мира вмешаться, чтобы остановить резню ... и предотвратить новую Сирию в арабском мире".

Такое заявление религиозная организация сделала после смерти десятков людей у ​​штаб-квартиры Республиканской гвардии, где по их версии, военные расстреляли сидячую акцию протеста. В то же время военные заявляют о террористическом нападении на свою штаб-квартиру хорошо вооруженной группы людей.