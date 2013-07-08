Братья-мусульмане призвали египтян к восстанию против военных
Религиозная группировка "Братья-мусульмане", которая поддерживает отстраненного от власти экс-президента Египта Мохаммеда Мурси, призвал народ страны к восстанию против военной власти.
Фото: Аль-Джазира
"Братья-мусульмане" также призвали международное сообщество вмешаться в набирающий обороты конфликт и остановить "резню", сообщает Аль-Джазира.
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Партия свободы и справедливости (политическое крыло религиозного движения) призывает "восстать великий народ Египта против тех, кто пытается с танками похитить его революцию".
Партия также призвала "международное сообщество и международные группы и всех свободных людей мира вмешаться, чтобы остановить резню ... и предотвратить новую Сирию в арабском мире".
Такое заявление религиозная организация сделала после смерти десятков людей у штаб-квартиры Республиканской гвардии, где по их версии, военные расстреляли сидячую акцию протеста. В то же время военные заявляют о террористическом нападении на свою штаб-квартиру хорошо вооруженной группы людей.