Мега-катастрофа в Канаде: погибших уже пятеро, пропавших без вести - десятки (видео)

В канадской провинции Квебек продолжается расследование обстоятельств крупной железнодорожной катастрофы, при которой взорвались цистерны с нефтью. По последним подтверждённым данным, погибших - пятеро.

Катастрофа произошла в субботу в центре города Лак-Мегантик в восточной части Квебека. По официальной информации, поезд, состоящий из 70 товарных вагонов, находился на стоянке на возвышенности. Машиниста не оказалось на месте, когда состав начал движение вниз по склону к городским кварталам, сообщает радио «Свобода».

Местные власти сообщают о нескольких десятках пропавших без вести и опасаются, что число жертв может увеличиться.