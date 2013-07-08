Мега-катастрофа в Канаде: погибших уже пятеро, пропавших без вести - десятки (видео)
09:28, 08 июля 2013Мир
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В Квебеке пять человек погибли в результате взрывов железнодорожных цистерн с нефтью.
В канадской провинции Квебек продолжается расследование обстоятельств крупной железнодорожной катастрофы, при которой взорвались цистерны с нефтью. По последним подтверждённым данным, погибших - пятеро.
Катастрофа произошла в субботу в центре города Лак-Мегантик в восточной части Квебека. По официальной информации, поезд, состоящий из 70 товарных вагонов, находился на стоянке на возвышенности. Машиниста не оказалось на месте, когда состав начал движение вниз по склону к городским кварталам, сообщает радио «Свобода».
Местные власти сообщают о нескольких десятках пропавших без вести и опасаются, что число жертв может увеличиться.
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