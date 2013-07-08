Золотовалютные резервы Украины упали до минимума за 6 лет

До такого низкого уровня резервы не опускались ни разу с апреля 2007 года, когда они составили $ 23,48 млрд.



Размер валютных резервов теперь значительно ниже, чем даже на начало финансового кризиса - на 1 сентября 2008 Украина накопила $ 38,06 млрд. При этом сейчас в структуре валютных сбережений находится $ 6,4 млрд, которые государство должно вернуть МВФ. Собственные средства Украины составляют всего $ 16,7 млрд, сообщает Коммерсант-Украина.

Как сообщал УНИАН, золотовалютные резервы Национального банка Украины (НБУ) в июне снизились на 5,7%, или на 1397 млн ​​долл.., и на 1 июля составили 23,14 млрд. долл.

По данным НБУ, с начала 2013 золотовалютные резервы НБУ снизились на 5,7%, или на 1402 млн долл.. Как сообщает НБУ, в июне на изменение размера резервов существенно повлияли выплаты по погашению облигаций государственного займа в размере 1,139 млрд долл. Также сообщается, что общее сальдо интервенций за июнь было положительным и составило 101 млн долл. США в эквиваленте.