В Донецкой области неизвестные насмерть забили депутата-регионала
19:35, 07 июля 2013Общество
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В Донецкой области неизвестные смертельно избили депутата районного совета от ПР Александра Аксенова.
Аксенов скончался в больнице от полученных побоев / Фото: konstantinovka.com.ua
Об этом сообщил начальник Константиновского городского отдела милиции Виталий Колупай.
По данному факту возбуждено уголовное производство, но подробностей дела пока не сообщают, пишет ТСН со ссылкой на Вести.
В то же время, как сообщает сайт Константиновской газеты "Провинция", в субботу вечером около 18.30 часов, Александр Аксенов вместе с родственниками перегородили на тракторе дорогу "крутым донецким ребятам". После чего те вышли из машины и избили Аксенова.
По некоторым данным, "донецких" было шестеро и они были пьяные. Однако, кто они - неизвестно.
Кроме депутатства, Аксенов занимался аграрным бизнесом - возглавлял сельскохозяйственное предприятие "АКС" (торговля зерновыми).
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