В Донецкой области неизвестные насмерть забили депутата-регионала

19:35, 07 июля 2013
Общество
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В Донецкой области неизвестные смертельно избили депутата районного совета от ПР Александра Аксенова.

Аксенов скончался в больнице от полученных побоев / Фото: konstantinovka.com.ua

Об этом сообщил начальник Константиновского городского отдела милиции Виталий Колупай.

По данному факту возбуждено уголовное производство, но подробностей дела пока не сообщают, пишет ТСН со ссылкой на Вести.

В то же время, как сообщает сайт Константиновской газеты "Провинция", в субботу вечером около 18.30 часов, Александр Аксенов вместе с родственниками перегородили на тракторе дорогу "крутым донецким ребятам". После чего те вышли из машины и избили Аксенова.

По некоторым данным, "донецких" было шестеро и они были пьяные. Однако, кто они - неизвестно.

Кроме депутатства, Аксенов занимался аграрным бизнесом - возглавлял сельскохозяйственное предприятие "АКС" (торговля зерновыми).

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