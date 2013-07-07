В Донецкой области неизвестные насмерть забили депутата-регионала

Об этом сообщил начальник Константиновского городского отдела милиции Виталий Колупай.

По данному факту возбуждено уголовное производство, но подробностей дела пока не сообщают, пишет ТСН со ссылкой на Вести.

В то же время, как сообщает сайт Константиновской газеты "Провинция", в субботу вечером около 18.30 часов, Александр Аксенов вместе с родственниками перегородили на тракторе дорогу "крутым донецким ребятам". После чего те вышли из машины и избили Аксенова.

По некоторым данным, "донецких" было шестеро и они были пьяные. Однако, кто они - неизвестно.

Кроме депутатства, Аксенов занимался аграрным бизнесом - возглавлял сельскохозяйственное предприятие "АКС" (торговля зерновыми).