Тимошенко призывает нардепов не идти в отпуск

Об этом она написала в статье для "Украинской правды".

Юлия Тимошенко предлагает назвать эту структуру Национальный круглый стол "Понимание ради европейского будущего" и определяет шесть критериев ее работы:

"Первое. Полноправными участниками Национального круглого стола должны стать: лично президент Украины, определенные им должностные лица его администрации и правительства, председатель Верховной Рады и лидеры всех парламентских фракций, руководители профильных комитетов Верховной Рады, которые участвуют в евроинтеграционных процессах, представители Венецианской комиссии, представители делегации Европейского союза, лидеры политических групп Европарламента и послы ЕС в Украине.

Целесообразно пригласить к работе экс-министров иностранных дел всех украинских правительств. Самое главное - сердцем этого Национального круглого стола должно стать участие в его работе моральных авторитетов нации, лидеров общественных движений и организаций, которые не дадут политикам действовать безответственно или по двойным стандартам.

Второе. Национальный круглый стол обязательно должен иметь действующий исполнительный орган, который обеспечит его организацию и эффективную деятельность. Он может состоять из руководителей секретариатов Администрации президента и Верховной Рады, фракций и комитетов.

Третье. На первом заседании должен быть утвержден план совместной работы по выполнению критериев ЕС. Каждое заседание должно завершаться принятием письменных решений по всем вопросам, обязательным для утверждения в парламенте и правительстве.

Четвертое. Национальный круглый стол стоит созывать раз в неделю и проводить его от начала до конца в присутствии представителей средств массовой информации, прозрачно, конструктивно и ответственно. Безусловно, надо отсрочить летние парламентские каникулы до завершения всех дел по выполнению предпосылок к подписанию соглашения.

Я прошу украинских парламентариев пожертвовать - нет, не жизнью, - лишь очередным отпуском ради Украины. Пятое. Место проведения Национального круглого стола должно быть нережимним и территориально нейтральным для всех участников, легко доступным для журналистов и наблюдателей . Таким местом может быть Украинский дом. Особенно символично, что он находится на Европейской площади в центре столицы Украины. Шестое. При обсуждении европейских законопроектов и принятия решений желательно иметь по каждому принципиальному вопросу консенсусные решения, безусловно, если участники Национального круглого стола способны мудро , ответственно и результативно работать ради европейского будущего Украины ".

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Юлия Тимошенко считает, что работа такой консолидирующей системы, Национальный круглый стол, может, при желании, дать шанс быстро и публично найти понимание по всем спорным вопросам, касающимся выполнения критериев ЕС.