Для Азарова Кличко - «неудачный» кандидат

Премьер-министр Украины Николай Азаров считает, что у действующего Президента Украины Виктора Януковича есть все основания выставить свою кандидатуру на президентских выборах 2015 года, а лидер «УДАРа» Виталий Кличко является “неудачным” кандидатом.

Как сообщает персональный сайт Азарова, об этом он заявил в интервью французскому изданию «Le nouvel Economiste».

«В 2015 году я не вижу никаких оснований для того, чтобы действующий Президент Украины Виктор Янукович не подал свою кандидатуру на второй срок», - сказал он.

При возможном отсутствии экс-премьера Юлии Тимошенко, отметил Азаров, в объявленной борьбе бывший боксер Кличко, популярный в Украине, должен реагировать перчаткой. По мнению Азарова, его кандидатура является неудачной.

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«Виталий Кличко - необычный боксер, он завоевал славу себе и нашей стране. Мы все гордимся им как спортсменом. К сожалению, у него нет ни одного дня опыта работы в органах исполнительной власти», - отметил Азаров.