Кличко жалуется, что в Кабмине «халтурят» с законопроектами

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на заседании парламента во время Часа вопросов к правительству.

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По словам Кличко, необходимо сегодня принять эти проекты.

В то же время он выступил с критикой в адрес правительства, которое довольно медленно подает в ВР соответствующие законопроекты, причем эти документы являются достаточно некачественные, и их “приходится в корне дорабатывать”.

В ответ министр иностранных дел Украины Леонид Кожара подчеркнул: “Я считаю, что правительство подает в Верховную Раду законопроекты высокого качества”.

“Большинство этих законопроектов согласовано с европейскими институтами, в частности, с Венецианской комиссией, с Европейской комиссией”, - сказал Кожара.

По словам министра, “проблема есть”. “Это нужно признать, а проблема в том, что многие из этих законопроектов вносят новшества, и не всегда Верховная Рада готова поддержать их. В частности, мы помним введение уголовной ответственности в отношении юридических лиц, поскольку такой ответственности нет в украинском законодательстве, а также вопрос недискриминации (речь идет о сексуальных меньшинствах - УНИАН)”.