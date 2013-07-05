Кличко жалуется, что в Кабмине «халтурят» с законопроектами
Председатель фракции «УДАР» Виталий Кличко предлагает Верховной Раде сегодня провести также вечернее пленарное заседание для принятия евроинтеграционных законов.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на заседании парламента во время Часа вопросов к правительству.
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По словам Кличко, необходимо сегодня принять эти проекты.
В то же время он выступил с критикой в адрес правительства, которое довольно медленно подает в ВР соответствующие законопроекты, причем эти документы являются достаточно некачественные, и их “приходится в корне дорабатывать”.
В ответ министр иностранных дел Украины Леонид Кожара подчеркнул: “Я считаю, что правительство подает в Верховную Раду законопроекты высокого качества”.
“Большинство этих законопроектов согласовано с европейскими институтами, в частности, с Венецианской комиссией, с Европейской комиссией”, - сказал Кожара.
По словам министра, “проблема есть”. “Это нужно признать, а проблема в том, что многие из этих законопроектов вносят новшества, и не всегда Верховная Рада готова поддержать их. В частности, мы помним введение уголовной ответственности в отношении юридических лиц, поскольку такой ответственности нет в украинском законодательстве, а также вопрос недискриминации (речь идет о сексуальных меньшинствах - УНИАН)”.