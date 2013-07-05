Сегодня суд продолжит рассмотрение дела по ЕЭСУ

Как передает корреспондент УНИАН, заседание Киевского районного суда Харькова, которое будет проходить в помещении областного апелляционного суда на площади Руднева, 36, начнется сегодня в 15.00.

Председательствующий судья – Константин Садовский.

Предыдущее заседание по делу ЕЭСУ 7 июня было перенесено, учитывая отсутствие подсудимой Тимошенко и ее защитницы Евгении Тимошенко. Во время судебного слушания, которое длилось не более 15 минут, защита экс-премьера в очередной раз ходатайствовала о закрытии дела ЕЭСУ, ссылаясь на то, что это дело уже было закрыто, и законность этого решения подтверждали суды. Защитники также зачитали заявление Тимошенко с просьбой без ее участия рассмотреть ходатайство защиты о закрытии дела ЕЭСУ.

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«В 2005 году две палаты Верховного Суда Украины приняли постановление, в котором четко указано на отсутствие состава преступления в действиях Юлии Тимошенко», - обращался к судье Садовскому защитник лидера оппозиции Сергей Власенко.

В свою очередь Садовский оставил ходатайство без рассмотрения и отметил, что оно будет рассмотрено на соответствующей стадии судебного процесса в присутствии подсудимой Тимошенко.

Справка УНИАН. В октябре 2011 года СБУ возбудила в отношении экс-премьер-министра Тимошенко уголовное дело за перевод долгов корпорации ЕЭСУ на бюджет Украины.

По информации пресс-центра СБУ, Тимошенко «обвиняется в организации уклонения от уплаты налогов на общую сумму более 4,7 млн грн, разворовывании и покушении на разворовывание бюджетных средств путем незаконного возмещения более 25 млн грн налога на добавленную стоимость, служебной подделке и в уклонении от уплаты 681 тыс. грн подоходного налога. Методом разворовывания бюджетных средств было внедрение корпорацией ЕЭСУ финансовой схемы укрывательства валютной выручки с использованием подконтрольных офшорных компаний».

Тимошенко в 1995-1997 гг. возглавляла корпорацию ЕЭСУ.