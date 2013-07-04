Тимошенко написала восемнадцатое письмо в суд

Экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко, которая продолжает лечение в стационаре ЦКБ «Укрзализныци», в письменном заявлении попросит Киевский районный суд Харькова в ее отсутствие рассмотреть ходатайство защиты о закрытии уголовного дела ЕЭСУ на заседании, которое состоится 5 июля.

Об этом УНИАН сообщил защитник Тимошенко Сергей Власенко.

«Позиция Юлии Владимировны остается абсолютно неизменной. Юлия Тимошенко дает право суду рассмотреть в ее отсутствие заявление о закрытии этого дела. Если я не ошибаюсь, мы это ходатайство заявляем 18-й раз, и требуем в ее отсутствие это ходатайство рассмотреть. И она дает согласие на то, чтобы в ее отсутствие это ходатайство рассмотрели», - сказал он.

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Власенко отметил, что Тимошенко подала соответствующее заявление либо вчера, либо подаст ее сегодня. «В моем присутствии она этого заявления не подавала, но я с ней эту позицию обсуждал. У нас ничего не изменилось. Это абсолютно точно», - сказал защитник.

Он акцентировал внимание на том, что во время завтрашнего заседания суда защита Тимошенко будет в очередной раз требовать закрытия уголовного дела ЕЭСУ, ссылаясь на соответствующее письменное заявление подсудимой.

«Мы будем требовать рассмотрения ходатайства о закрытии уголовного дела в связи с наличием письменного заявления Тимошенко, которое дает суду право рассмотреть это ходатайство в ее отсутствие», - сказал Власенко.

Он также отметил, что дело ЕЭСУ уже закрывалось, и суды подтверждали законность его закрытия. По словам Власенко, «пренебрежительную оценку» делу ЕЭСУ недавно дала Парламентская Ассамблея Совета Европы.

Защитник также возмутился тем, что председательствующий судья Константин Садовский «просто зачитывает с бумажки то, что ему написали заранее», и почти не реагирует на то, что говорят стороны процесса.

Власенко подчеркнул, что представители гособвинения, говоря об отсутствии решения о закрытии дела ЕЭСУ, обманывают общественность.

Как сообщал УНИАН, 5 июля в 15.00 продолжится заседание Киевского райсуда Харькова, который рассматривает уголовное дело ЕЭСУ с обвинением Тимошенко.

На предыдущих заседаниях судья Садовский оставлял ходатайство защиты о закрытии дела ЕЭСУ без рассмотрения, говоря о том, что оно «будет рассмотрено на соответствующей стадии процесса в присутствии подсудимой».

Защита настаивает, что дело Тимошенко о деятельности ЕЭСУ было закрыто в 2005 году законно, что подтвердил Верховный суд Украины.