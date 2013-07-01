В Киеве начался суд над Титушко (видео)

Шевченковский районный суд г. Киева начал рассмотрение по существу уголовного производства по обвинению Вадима Титушко в избиении журналистки Ольги Сницарчук и фотокорреспондента Владислава Соделя во время акции оппозиции 18 мая в столице.

Как передает корреспондент УНИАН, заседание открыла председательствующая по делу судья Лариса Радомская.

В зале суда находятся обвиняемый, потерпевшая, свидетели по делу и много представителей СМИ.

Адвокат Титушко высказался против проведения журналистами аудио- и видеозаписей хода судебного заседания, но суд не удовлетворил это ходатайство.

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Как сообщал УНИАН, 18 мая во время митинга оппозиции неизвестные в спортивных костюмах до крови избили журналистку «5 канала» Сницарчук и фотографа газеты «Коммерсант-Украина» Соделя. Это происходило на глазах милиционеров, которые не защитили журналистов, хотя те обращались за помощью.

Уголовное производство по факту нападения было открыто сначала по ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное легкое телесное повреждение), а после акции журналистов - и по ст. 171 (препятствование журналистской деятельности). Начато досудебное расследование. Впоследствии действия нападавшего были переквалифицированы в хулиганство. Продолжается производство по ч. 2 ст. 296 УКУ (хулиганство, совершенное группой лиц) и ч. 1 ст. 171 УКУ (препятствование профессиональной деятельности журналиста).

По подозрению в нападении задержали Титушко. 22 мая суд освободил его под залог и подписку о невыезде.

12 июня в прокуратуре Шевченковского района Киева сообщили, что направили в суд обвинительный акт в отношении Титушка, который подозревается в хулиганских действиях и преднамеренном препятствовании деятельности журналистов во время массовых мероприятий 18 мая в центре Киева.

Досудебное расследование в отношении остальных трех человек, которые также подозреваются в хулиганских действиях и преднамеренном препятствовании деятельности журналистов во время массовых мероприятий 18 мая, продолжается, сообщили в прокуратуре.