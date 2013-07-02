ВР не поддержала постановление о смете парламента на 2013 год
Верховная Рада Украины не поддержала проект Постановления “О смете Верховной Рады Украины на 2013 год”.
Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовал лишь 221 (при необходимых 226 — УНИАН) из 407 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.
Не голосовали в полном составе фракции “Батькивщина”, “Свобода” и «УДАР».
Как сообщил на заседании парламента председатель комитета ВР по вопросам регламента, депутатской этики и обеспечения деятельности парламента Владимир Макеенко, данным проектом предусматривалось на выполнение ВР своих полномочий выделить 935 млн 971 тыс. грн.
На бесплатный проезд одного депутата предусматривалось 26800 грн.
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На содержание помощников народного депутата с января 2013 года предусматривалось выделить 76 тыс. грн., а с 1 мая 2013 года — 160 тыс. грн.
Проект постановления ВР отправила на доработку в профильный комитет парламента.