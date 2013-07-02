ВР не поддержала постановление о смете парламента на 2013 год

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовал лишь 221 (при необходимых 226 — УНИАН) из 407 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Не голосовали в полном составе фракции “Батькивщина”, “Свобода” и «УДАР».

Как сообщил на заседании парламента председатель комитета ВР по вопросам регламента, депутатской этики и обеспечения деятельности парламента Владимир Макеенко, данным проектом предусматривалось на выполнение ВР своих полномочий выделить 935 млн 971 тыс. грн.

На бесплатный проезд одного депутата предусматривалось 26800 грн.

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На содержание помощников народного депутата с января 2013 года предусматривалось выделить 76 тыс. грн., а с 1 мая 2013 года — 160 тыс. грн.

Проект постановления ВР отправила на доработку в профильный комитет парламента.