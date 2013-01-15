Опора составила антирейтинг «злостных прогульщиков» ВР

В течение первой сессии Верховной Рады Украины седьмого созыва наиболее дисциплинированными оказались депутаты фракции ВО «Свобода», показатель посещаемости пленарных заседаний которых составляет 99%.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Гражданской сети ОПОРА.

По подсчетам ОПОРЫ, высокий уровень продемонстрировали фракции «УДАРа» и КПУ – по 96%. Менее ответственными оказались члены фракций Партии регионов и ВО «Батькивщина». Их уровень посещаемости составляет 88% и 87%, соответственно. Лидером по количеству прогулов является условная группа внефракционных депутатов, которые присутствовали на 84% всех заседаний.

В индивидуальном антирейтинге «злостных прогульщиков» первое место деляят депутаты от Партии регионов и ВО «Батькивщина» – Юрий Иванющенко и Леонид Емер, соответственно. Каждый из них пропустил 83% пленарных заседаний парламента. Еще шесть депутатов не посетили большинство (67%) заседаний Рады, это: Игорь Скосар, Артем Щербань, Павел Балога, Александр Волков, Сергей Тигипко и Андрей Табалов. Еще 15 народных депутатов пропустили половину заседаний Верховной Рады Украины.

Как сообщал УНИАН, 11 января 2013 года завершилась первая сессия Верховной Рады Украины VII созыва, в ходе которой состоялось шесть пленарных заседаний.