Ющенко о большинстве, программе и конце политической коррупции

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поддерживает создание коалиции между блоком «Наша Украина – Народная Самооборона» и Блоком Юлии Тимошенко, поскольку впервые за три года его президентства появится парламентское большинство, на которое он сможет опереться в реализации своей программы. Об этом он сказал в интервью Би-Би-Си.

«Я работаю Президентом три года, и у меня ни одного дня не было парламентского большинства. Я думаю, что такие дни подходят к концу. Будет парламент, на который Президент сможет опереться. Вещи, которые выглядели проблемными в 2005 году, когда мы имели другой парламент, другое большинство, и оно, к сожалению, работало больше года, и это привело к потере очень многих инициатив, - в настоящее время, я думаю, что сегодня это уже в прошлом», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он заметил, что знает позицию каждого депутата относительно перспектив будущей коалиции, национальных приоритетов, которыми будет двигаться коалиция.

«Я вдохновлен тем, что уже больше никогда в украинской политике не повторится тот позор, который был год назад, когда из-за политической коррупции просто скупались мандаты депутатов, как в 2004 году скупались голоса. Я думаю, что это была последняя “пьеса” того режима или детей того режима», - прибавил глава государства.