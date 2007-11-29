БЮТ хочет поставить Яценюка на открытое голосование

Блок Юлии Тимошенко будет инициировать открытое голосование по кандидатуре на должность председателя Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам сообщил заместитель руководителя фракции БЮТ Александр ТУРЧИНОВ.

По его словам, БЮТ будет вносить предложение проголосовать в зале по кандидатурам на должность председателя и заместителей председателя парламента.

«Это действительно отвечало бы ситуации, потому что тайное голосование - это еще наследие «мажоритарного» парламента, и это уже стало формальной традицией», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

По его словам, парламент имеет право постановлением изменить порядок голосования. Он также не исключает, что в случае поддержки большинством депутатов голосования можно провести «в пакете».

Комментируя намерение Партии регионов блокировать парламентскую трибуну в случае проведения «пакетного голосования», А.ТУРЧИНОВ отметил, что коалиция этого не боится.

«Блокировать, не блокировать - пожалуйста. Они уже сегодня хотели блокировать, но не знали, за что зацепиться, и так уже с лупой проверяли подписи (под коалиционным соглашением – УНИАН), искали людей, которых нет в зале, но люди приезжали и подтверждали свои подписи. Это игрушки, они нам поднадоели, но, к сожалению, они пока никак не смирятся с ситуацией, что нужно выходить из Кабмина и работать в оппозиции», - подчеркнул А.ТУРЧИНОВ.

«Угрожать нам не нужно. Дело в том, что парламент может принимать любое решение», - сказал он, добавив, что в случае попыток провести пакетное голосование без соответствующего решения парламента, он сам будет блокировать трибуну.

В то же время А.ТУРЧИНОВ отметил, что в случае сохранения действующей процедуры – голосования бюллетенями – БЮТ способен обеспечить стопроцентное голосование за кандидатуру, выдвинутую фракцией НУ-НС.

По его словам, существует множество механизмов продемонстрировать своим партнерам, что все 156 депутатов проголосуют за кандидатуру спикера от НУ-НС.