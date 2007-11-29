БЮТ хочет поставить Яценюка на открытое голосование
Турчинову надоели игрушки Регионов
Блок Юлии Тимошенко будет инициировать открытое голосование по кандидатуре на должность председателя Верховной Рады.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам сообщил заместитель руководителя фракции БЮТ Александр ТУРЧИНОВ.
По его словам, БЮТ будет вносить предложение проголосовать в зале по кандидатурам на должность председателя и заместителей председателя парламента.
«Это действительно отвечало бы ситуации, потому что тайное голосование - это еще наследие «мажоритарного» парламента, и это уже стало формальной традицией», - сказал А.ТУРЧИНОВ.
По его словам, парламент имеет право постановлением изменить порядок голосования. Он также не исключает, что в случае поддержки большинством депутатов голосования можно провести «в пакете».
Комментируя намерение Партии регионов блокировать парламентскую трибуну в случае проведения «пакетного голосования», А.ТУРЧИНОВ отметил, что коалиция этого не боится.
«Блокировать, не блокировать - пожалуйста. Они уже сегодня хотели блокировать, но не знали, за что зацепиться, и так уже с лупой проверяли подписи (под коалиционным соглашением – УНИАН), искали людей, которых нет в зале, но люди приезжали и подтверждали свои подписи. Это игрушки, они нам поднадоели, но, к сожалению, они пока никак не смирятся с ситуацией, что нужно выходить из Кабмина и работать в оппозиции», - подчеркнул А.ТУРЧИНОВ.
«Угрожать нам не нужно. Дело в том, что парламент может принимать любое решение», - сказал он, добавив, что в случае попыток провести пакетное голосование без соответствующего решения парламента, он сам будет блокировать трибуну.
В то же время А.ТУРЧИНОВ отметил, что в случае сохранения действующей процедуры – голосования бюллетенями – БЮТ способен обеспечить стопроцентное голосование за кандидатуру, выдвинутую фракцией НУ-НС.
По его словам, существует множество механизмов продемонстрировать своим партнерам, что все 156 депутатов проголосуют за кандидатуру спикера от НУ-НС.