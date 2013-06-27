Президенты Германии и Чехии критикуют Украину из-за вопроса Тимошенко

В частности о бывшем премьере Украины Юлии Тимошенко. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на DPA.

Оба европейские лидеры критически высказались относительно заключения Тимошенко, критиковали украинскую власть за отношение к факту ее пребывания за решеткой.

Чешские СМИ в связи с этим напоминают, что Чехия уже предоставила политическое убежище мужу экс-премьера Украины Александру Тимошенко и бывшему министру экономики в ее правительстве Богдану Данилишину.

По теме: Власенко говорит, что не просил политического убежища в Чехии

Президент Чехии Милош Земан находится в Берлине с официальным визитом. Кроме своего коллеги Гаука, Земан встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель.