Президенты Германии и Чехии критикуют Украину из-за вопроса Тимошенко
08:37, 27 июня 2013Политика
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Президенты Германии Йоахим Гаук и Чехии Милош Земан в среду во время встречи в Берлине говорили об Украине.
В Европе обеспокоены ситуацией вокруг Тимошенко
В частности о бывшем премьере Украины Юлии Тимошенко. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на DPA.
Оба европейские лидеры критически высказались относительно заключения Тимошенко, критиковали украинскую власть за отношение к факту ее пребывания за решеткой.
Чешские СМИ в связи с этим напоминают, что Чехия уже предоставила политическое убежище мужу экс-премьера Украины Александру Тимошенко и бывшему министру экономики в ее правительстве Богдану Данилишину.
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Президент Чехии Милош Земан находится в Берлине с официальным визитом. Кроме своего коллеги Гаука, Земан встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель.
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