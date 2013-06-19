Власенко говорит, что не просил политического убежища в Чехии

Как передает корреспондент УНИАН, об этом С.Власенко сказал журналистам перед ЦКБ «Укрзализныци» в Харькове.

«Это очередная ложь, очередная утка. Почему Чехия? Почему не Гондурас? Есть политические беженцы не только в Чешской Республике, но и в других странах. Это очередная чушь», - подчеркнул С.Власенко.

Как сообщали некоторые украинские СМИ,С.Власенко, защитник экс-премьер-министра Юлии Тимошенко намерен попросить политического убежища в Чешской Республике.

Адвокату якобы дали уже формальное согласие, осталось только оформить документы по процедуре.