Власенко говорит, что не просил политического убежища в Чехии
00:39, 19 июня 2013Политика
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Защитник экс-премьер-министра Юлии Тимошенко Сергей Власенко не просил политического убежища в Чехии.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом С.Власенко сказал журналистам перед ЦКБ «Укрзализныци» в Харькове.
«Это очередная ложь, очередная утка. Почему Чехия? Почему не Гондурас? Есть политические беженцы не только в Чешской Республике, но и в других странах. Это очередная чушь», - подчеркнул С.Власенко.
Как сообщали некоторые украинские СМИ,С.Власенко, защитник экс-премьер-министра Юлии Тимошенко намерен попросить политического убежища в Чешской Республике.
Адвокату якобы дали уже формальное согласие, осталось только оформить документы по процедуре.
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