Главное за день: обзор топ-новостей

ПАСЕ приняла резолюцию о коррупции в Европе, вспомнив и об Украине

ПАСЕ призвала государства-члены Совета Европы усилить борьбу с этим явлением. В пояснительной записке докладчика резолюции указаны конкретные страны со ссылкой на индекс восприятия коррупции. «В 2012 году индекс восприятия коррупции Transparency International определил пять государств-членов Совета Европы после сотни в списке из 174 государств: Армения (105), Албания (113), Россия (133), Азербайджан (139) и Украина (144)», - заявляет докладчик.

В то же время, Экспертная группа Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег MONEYVAL отмечает прогресс Украины в 2012 году, о чем говорится в ежегодном докладе группы за 2012 год

Газпром даст Нафтогаза $ 1 миллиард аванса за транзит

"Газпром" предоставит "Нафтогаза Украины" авансовый платеж в 1 млрд долларов за транзит газа для закачки его в ПХГ. Средства предназначены для приобретения украинской компанией у "Газпрома" газа и закачки его в ПХГ Украины, а своевременная реализация планов по заполнению газом ПХГ необходимо для выполнения "Нафтогазом Украины" своих обязательств по бесперебойному транзиту российского газа в Европу в зимний период.

Параллельно с этим сообщалось, что тарифы на хранение газа в ПХГ Украины выросли более чем в 2,5 раза - Национальна комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики (НКРЭ), повысила тариф на хранение газа в подземных хранилищах компании «Укртрансгаз» в 2, 57 раза - до 46,2 грн за 1 тыс. куб. м.

Также сегодня министерство энергетики и угольной промышленности предложило утвердить дотации Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» на 2013 год в размере 32,2 млрд грн. из которых предусмотрен выпуск облигаций госзайма на 8 млрд грн, а остальные 24,2 млрд грн предлагается предусмотреть при подготовке изменений в госбюджет-2013.

Между тем премьер-министр Украины обещает, что «Нафтогаз» в 2015 году увеличит добычу газа до 21 млрд куб. м.

Кравчук думает, что Украина не годится проглотить заявление Сената Польши

Польская сторона фактически отказалась от важной совместной резолюции Верховной Рады Украины и польского Сейма от 2003 года к 70-й годовщине Волынской трагедии, а ее новое решение по этому вопросу не будет способствовать взаимопониманию между государствами, считает Кравчук.

В ЮАР молятся за "мирный упокой" Манделы

Главный священнослужитель Южной Африки молится за "мирное упокой" бывшего президента ЮАР Нельсона Манделы, который находится в больнице в критическом состоянии. В больницу, где находится лидер ЮАР, его поклонники приносят цветы и оставляют сообщения, в которых выражают ему свою поддержку.

У Азарова говорят, что со срочным оформлением загранпаспортов - проблемы

Государственная миграционная служба информирует, что в связи с изменением производителя бланков паспортов гражданина Украины для выезда за границу в ближайшие дни возможны задержки с отгрузкой готовых паспортов. Как сообщает сайт Госслужбы, задержки могут возникать при срочном (в течение 10 дней) оформлении документов.

В Кривом Роге создали комиссию для выяснения причин землетрясения

В состав комиссии вошли представители управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, сейсмологи, эксперты проектных институтов и депутаты Криворожского горсовета. Природа возникновения землетрясения силой в 4,6 балла выясняется и там сейчас работают специалисты, заявил председатель Днепропетровского областного совета Евгений Удод.

Янукович назвал одну из главных задач власти на 2014 год

Президент Украины Виктор Янукович заявляет, что восстановление и строительство региональных автомобильных дорог - одна из главных задач для власти на 2014 год. По словам Президента, подготовку к реализации этой программы уже начата. В частности, запланировано строительство профильных заводов, планируется закупка необходимых материалов. «Эта работа уже спланирована и она уже идет», - отметил Янукович.

Учитель по вокалу Златы Огневич разбился на мотоцикле

В Судаке в Крыму погиб в аварии учитель Златы Огневич по вокалу Юрий Фицко. Певец разбился на мотоцикле.

Как сообщили в крымском управлении ГАИ, 56-летний певец, двигаясь на мотоцикле "Ямаха" в направлении села Грушевка, при повороте выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль ВАЗ, после чего попал в больницу с тяжелыми травмами. Позже стало известно, что пострадавший умер в больнице.

Суд в Ливии рассматривает апелляцию 19 украинцев, обвиненных в сотрудничестве с Каддафи

В Ливии началось заседание Высшего военного суда по рассмотрению апелляции по делу 19 граждан Украины, которых обвиняют в сотрудничестве с режимом Муаммара Каддафи. Однако позже заседание Высшего военного суда Ливии по рассмотрению апелляций граждан Украины на вынесенный им приговор было перенесено на 3 июля.