В Ливии рассматривают апелляцию 19 осужденных украинцев
В Ливии началось судебное заседание по делу 19 граждан Украины, которых обвиняют в сотрудничестве с режимом Каддафи.
В Ливии началось заседание Высшего военного суда по рассмотрению апелляции по делу 19 граждан Украины, которых обвиняют в сотрудничестве с режимом Муаммара Каддафи.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге директор Департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебыйнис.
“Судебное заседание началось, однако мы еще не имеем данных о его результатах”, - сказал он.
По словам представителя МИД, Посольство Украины в Ливии находится в постоянном контакте с дипломатическими учреждениями государств, граждане которых были также задержаны в Ливии.
Как сообщал УНИАН, в июне 2012 года ливийский суд осудил 19 украинцев, двух россиян и трех белорусов за пособничество режиму Каддафи. Осужденные отрицают выдвинутые им обвинения, утверждая, что прибыли в Ливию работать по контрактам в нефтяной отрасли.