В Ливии рассматривают апелляцию 19 осужденных украинцев

В Ливии началось заседание Высшего военного суда по рассмотрению апелляции по делу 19 граждан Украины, которых обвиняют в сотрудничестве с режимом Муаммара Каддафи.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге директор Департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебыйнис.

“Судебное заседание началось, однако мы еще не имеем данных о его результатах”, - сказал он.

По словам представителя МИД, Посольство Украины в Ливии находится в постоянном контакте с дипломатическими учреждениями государств, граждане которых были также задержаны в Ливии.

Как сообщал УНИАН, в июне 2012 года ливийский суд осудил 19 украинцев, двух россиян и трех белорусов за пособничество режиму Каддафи. Осужденные отрицают выдвинутые им обвинения, утверждая, что прибыли в Ливию работать по контрактам в нефтяной отрасли.